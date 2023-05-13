Захарова проти західної преси

Захарова почала бідкатися, що на сайті Держдепу викрили її пропаганду. Речниця МЗС Росії образилася на американців за те, що не дають їй спокійно брехати і виставляють посміховиськом перед всім світом.

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Захарова не придумала нічого кращого, як у відповідь на все викриття у брехні знову збрехати. Вона почала хвалитися своїми так званими брифінгами, на які нібито злітається вся світова преса. Насправді в них беруть участь виключно ряжені пропагандисти, які ставлять потрібні питання з папірця.

Загалом, Захарова безглуздо відмазалася від чергової ганьби, в яку її занурили США.

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Та невже? Це ж "справжня" брехня! Лавров ледь не щодня зустрічається з топовими лідерами супердержав і керує долею всього Всесвіту!

Після Лаврова Захарова перейшла до головного – закриття російської школи у Варшаві. Її це неабияк обурило.

Дивіться відео, як Захарова розповідає про "відносини" СРСР і Польщі:

Хм, та це ж не просто відносини. Між Варшавою та Москвою було "справжнє кохання". Адже у 1939 році двоє кумирів Захарової – Сталін та Гітлер – "благородно врятували" польський народ від згубного польського впливу й окупували ці території.

Пізніше один із маніяків обвів другого навколо пальця, "переокупував" Польщу, влаштував там справжнє пекло і мало не взяв Москву. Однак ціною мільйонів життів Радянському Союзу таки вдалося зупинити Гітлера, зрештою перемогти у Другій світовій війні і знову повернутися до Польщі зі святими ідеями комунізму та братерськими масовими розстрілами. Як після такого поляки можуть не любити Росію?

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Виявляється, все не все так страшно. Російська освіта на території Польщі – врятована. Викинуті з однієї будівлі вже скоро будуть викинуті з іншої.

Соловйов наважився поставити важливе питання

Однак тут у Соловйова нарешті виникло цілком логічне питання, яке він через свою дурість вважає дивним: "А як це так виходить, що після таких недружніх дій невдячної Польщі велика держава не карає її найжорсткішим способом, а саме – розривом відносин з собою?"

Соловйов не міг не запитати це. Адже у 99% його нацистських глядачів виникає питання навіщо взагалі тримати посольство у Польщі? Пропагандист сам же ж казав, що цю країну треба розбомбити ядерною зброєю.

Захарова після такої підстави від Соловйова аж побіліла. Ну, справді, скільки можна кричати про те, що Росія веде війну проти всього НАТО, а при цьому тримати в країнах НАТО послів, які бігають на килим до натовських міністрів закордонних справ, мило посміхаються і тиснуть ручки?

Послухайте, як викручується Захарова: відео

Щонайменше, колеги Захарової не зможуть гастролювати дипломатичними прийомами й красти зі столу підсанкційні бутерброди зі смачною ковбасою.

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Російські дипломати захищають у Польщі пам'ятники

Ми прекрасно знаємо, що російська влада тільки те й робить, що "турбується" про своїх земляків. Більше, ніж доля земляків, Москву непокоїть лише доля російськомовних людей закордоном, яких вічно "ущемляють", тому вони "потребують" введення військ.

Оскільки всі російські війська вже залучені у війнах і масових вбивствах по всьому світу, Захарова вигадує нову нісенітницю про те, кого Москва захищає в Польщі. Виявляється, прямо зараз через Польщу мільйони українців біжать у Росію.

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Виявляється, мільйони українців виїхали у Польщу не тому, що Росія вдерлася в Україну, вбиває їхніх родичів, краде їхнє майно та спалює їхні будинки. І не тому, що вони хочуть бути якнайдалі від терористичної держави й тих сотень тисяч озброєних зомбі, яких вона сюди шле. Українці кинулися до Польщі, бо "хочуть" потрапити до Росії. Але тільки польська влада стала на шляху. Саме тому Росія мусить тримати у Польщі цілу дивізію шпигунів з дипломатичними паспортами.

Далі був ще більший маразм. За словами Захарової, російські дипломати повинні сидіти у Польщі й наглядати за радянськими пам'ятниками, щоб їх ніхто не зніс.

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Росія слабне перед Заходом

Захарова готова говорити будь-які дурниці, аби не дати закрити російські посольства на Заході. Адже, окрім шпигунської діяльності, є ще одна й, мабуть, головна причина, через яку Росія панічно боїться розривати дипвідносини з країнами Заходу. А якщо справді дійде до того, що між Росією і хоча б якоюсь однією країною НАТО розпочнеться збройне протистояння? Ви думаєте, росіяни готові перетворитися на радіоактивний попіл?

Хто-хто, а представники російської влади вмирати не хочуть, тим більше за Росію. Боягузливі бункерні маніяки розуміють, що і в разі ядерного, і в разі неядерного збройного протистояння будь-яка країна НАТО перетворить залишки російської армії на порох. Адже понад 95% солдатів та офіцерів залучені у війні проти України. І, як ви знаєте, більшу частину своєї техніки вони вже втратили. Після українського контрнаступу ситуація для них стане ще сумнішою.

Справжня війна з НАТО або хоча б з однією країною НАТО – це найстрашніший і водночас найблискавичніший сценарій кінця Росії. Тому ці військові злочинці можуть скільки завгодно кричати й "ганяти понти", але з кожним днем їхня держава лише слабшає перед Заходом.

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