США не втомляться допомогати Україні

"Економіка Заходу не витримує війни, це дуже дорого. Тому Захід скоро примусить Україну піти на компроміс з Владіміром Путіним, використовуючи залежність України від західної допомоги".

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Що тут є правдою? Велика залежність. Дійсно, ми б не протримались без західної допомоги.

І військової, що очевидно, бо ми воюємо західною зброєю.

І фінансової, що не так впадає в око.

Однак вся макроекономічна стабільність в державі тримається на фінансовій допомозі Заходу. Вся соціалка в країні, це половина бюджету, фінансується колективним Заходом. Тому ми дійсно критично залежимо від Заходу.

Але є другий момент. Про те, що допомога Україні є дуже дорогим задоволенням. Тут починається найцікавіше. США цього року, наприклад, у вигляді грантів нададуть Україні 13 мільярдів доларів. Чи надірвуться США через це? Тим більше ми ж чули, що в США скоро досягнуть стелю боргу. Значить їм, може, не вистачає грошей на Україну.

Так от. У США є дефіцит бюджету. На 2023 рік його прогнозували на рівня 1,4 трильйона доларів. По факту вийде більше. Він складе 1,6 трильйона доларів. Це не весь бюджет США, а тільки його дефіцит.

Тепер порівняйте ці цифри із допомогою Україні. Навіть, якщо ми доєднаємо сюди і військову допомогу. Все разом на рік складає 50 мільярдів доларів, і з яких велика частка йде на замовлення американському бізнесу. Порівняйте ці цифри. 1,6 трильйона доларів і 50 мільярдів доларів.

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Тому жодної втоми в США, особливо жодної фінансової втоми, просто бути не може. Ба більше, приклад збиття "Кинджалу" показує, що вкладення в допомогу Україні є дуже вигідним для США. Дозволяючи з мінімальними витратами просувати інтереси свого військового бізнесу і завдавати ударів по своєму стратегічному противнику.

Тому США не втомляться.

Європа перестала страждати

А що там з Європою, економіка якої страждає? Видається, що там всі вже перестали страждати. Путін програв енергетичну війну. Інфляція в Європі скорочується. Ціна на газ впала нижче 400 доларів, опустившись до рівня літа 2021 року. Ціна на нафту стабілізувалася. Ціна на вугілля впала. То ж Європа адаптувалася до змін. Росія вже не може впливати на економіку ЄС. Це означає, що нових втрат просто фізично немає.

Путін втратив ринок ЄС і майже обнулив свій експорт. Експорт газу з Росії цього року складе 50 мільярдів кубометрів у всіх напрямках. Це рекордно низько з кінця 70-х років 20 століття. Водночас Європа отримала енергетичну незалежність від Росії і повернулася до попереднього рівня цін на енергоносії. То ж біль вже позаду. Який сенс зараз змінювати напрямок руху тоді?

Немає чого лякатися і через це змушувати Україну здатися. Багато людей просто живуть в парадигмі минулого року, ігноруючи зміни.

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Хто насправді втомився від війни

Економіка грає на стороні України, зокрема виснаження економіки Росії, яка в 10 разів менша за сукупну економіку країн G7. Економіка Росії нарощує рекордний дефіцит бюджету, який вона не може покривати запозиченнями на відміну від США. Російська економіка виснажується на відміну від економіки ЄС чи США.

Це саме Росія не може дозволити собі через економічні причини продовжувати війну, а не колективний Захід. Це для Росії кожен новий день війни – економічний біль.

Тому російська пропаганда, як завжди, дзеркалить і розказує про економічні проблеми ЄС. Вона намагається змусити всіх у це повірити, щоб якомога швидше отримати компромісний мир і звільнити свою економіку від тягаря війни. Але не треба плутати реальність і пропаганду. Не треба робити подарунки російським пропагандистам.