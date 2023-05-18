Відтак у четвер "зернова угода" була лише розблокована. Про це в інтерв'ю повідомив заступник розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.

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"Зернову угоду" розблокували, а не продовжили

Те, що 17 травня вдалося лише розблокувати, а не продовжити "зернову угоду", на думку Юрія Васькова, вважають в Україні, Туреччині та ООН. Усе через те, що ще 17 березня її дію продовжили на 120 днів, тобто до липня 2023 року, а не на 60, як заявляла тоді Росія.

Однак й розблокована угода лише на словах. Адже попри заяви ані 17, ані 18 травня Росія так і не розблокувала інспекції суден.

Тобто 62 судна залишаються в очікувані інспекції на вхід. Жодна не погоджена всіма сторонами угоди, а саме Російською Федерацією,

– сказав Юрій Васьков.

"Зернова угода" не вбачає виконання вимог Росії

Також в інтерв'ю Юрій Васьков прокоментував й думку країни-агресорки, що перший етап угоди стосувався українського зерна, а під час другого нібито мали запрацювати механізми для продажу російських добрив, зокрема аміаку.

Позиція в нас дуже чітка, вона юридично обґрунтована. Україна підписала угоду за ініціативи ООН з Туреччиною. І все. Більш нічого ми не підписували. Наскільки нам відомо, Туреччина також нічого іншого не підписала. В укладеному та підписаному тексті угоди немає нічого про аміакопровід, тим більше нічого немає про інші вимоги Російської Федерації, про які вони говорять,

– підкреслив заступник розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За його словами, меморандум між ООН та Російською Федерацією справді був укладений, однак він не був в пакеті, який підписували Україна та Туреччина. А відтак те, що підписала країна-терористка з ООН – "це виключно відносини ООН з Російською Федерацією".

Це не наш документ, це не наші обов’язки, це не наші повноваження. Тому ми керуємось виключно текстом укладеної угоди і чекаємо від наших партнерів по угоді Туреччини та ООН відповідні кроки по її захищенню, а також повноцінного і ефективного виконання,

– сказав Юрій Васьков.

Зазначимо, що з ним погодився під час брифінгу й посол України в Туреччині Василь Боднар. Він наголосив, що "зернова угода" не передбачає задоволення будь-яких потреб Росії, а лише механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки.

Натомість ініційовані Москвою питання щодо роботи аміакопроводу і зняття санкцій з російських банків та організацій, які займаються торгівлею зерном і добривами, наразі перебувають у дискусії. Про сприяння розв'язанню цих питань підписувала угоду з країною-агресоркою ООН.

Відтак попри дискусії щодо вимог Росії, "зернова угода" повинна працювати окремо й надалі, "оскільки документ по ній був підписаний саме в такому форматі".