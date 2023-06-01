Про це 24 Каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, домовленості про експорт українського збіжжя практично не працюють. Хоча ще 17 травня президент Туреччини Реджеп Ердоган запевнив, що "зернова угода" була продовжена на два місяці.

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"Зараз має зайти під завантаження одне з суден на кілька десятків тисяч тонн пшениці, яку мають доставити до найбідніших країн світу. Ще 16 кораблів очікують своєї черги", – зазначив Братчук.

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Україна має гарний врожай, але марний

Україна готова експортувати свою агропродукцію, адже має її достатню кількість.

"Ми продовжуємо говорити, що Україна має достатньо агропромислової продукції, до того ж є гарні перспективи на врожай цього року", – наголосив речник Одеської ОВА.

Але ворог блокує роботу порту "Південний". Робить це відверто, попри всі надані обіцянки ООН і турецькому президенту.

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