Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у місті утворюються цілі затори. Раніше одна з машин з краденим зерном потрапила в ДТП.

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"Каравани їдуть, просто каравани. Тепер їх більше. Вони вже спробували судном вивезти – перший півтора тижня тому. Думаю, будуть ще спроби, тому що їм треба терміново вивозити зерно", – пояснив Андрющенко.

Велика частина наших територій, де можна зібрати якийсь урожай, окупована. Мовиться про Херсонщину, Запоріжжя, частково Донецьку область. Щоб зібрати новий врожай, спочатку потрібно спустошити елеватори зі старим – тому росіяни пришвидшились.

Маріуполь став основним торговельним шляхом

Оскільки Кримський міст майже стоїть, Маріуполь став основною артерією забезпечення всієї окупованої частини України.

"На Росію їдуть виключно зерновози та пусті вантажівки від того, що вони постачають. У зворотний бік, до Криму вони тягнуть майже все", – додав радник мера Маріуполя.

Хоч окупанти не анонсують вивезення українського зерна, вони зовсім не приховують цього. Ворог грабує Україну серед білого дня.

Росіяни блокують експорт зерна: коротко