Відповідну заяву зробив Путін під час спілкування з так званими "воєнкорами". Традиційно, у всьому російський диктатор звинуватив Україну, повідомляє 24 Канал.
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Путін знову вдався до шантажу
Російські пропагандисти, або так звані "воєнкори", 13 червня зустрілися з Путіним. На цьому "заході" російський диктатор вкотре вдався до шантажу. Він почав погрожувати, що Росія думає над виходом із "зернової угоди".
Путін традиційно звинуватив у всьому Україну, бо буцімто "Київ постійно атакує зерновий коридор дронами".
Коридори зернових угод постійно використовуються Україною для запуску морських безпілотників. В атаці на російський корабель днями брали участь 4 морські безпілотники, вони знищені,
– цинічно заявив Путін.
Ба більше, він запропонував "альтернативний шлях". За словами Путіна, Росія у випадку виходу із "зернової угоди" буцімто "готова безкоштовно постачати" до найбідніших країн той обсяг зерна, що йшов з України.
Росія постійно блокує зернову угоду
- Нині угода на експорт українського зерна діє до 18 липня. Тривалий час Росія відмовлялася її продовжувати, проте Туреччина та ООН змогли вмовити російського диктатора не виходити з угоди.
- Хоча вона триває, проте Путін періодично блокує роботу суден, які перевозять українське зерно. Зокрема, станом на 1 червня 16 кораблів були заблоковані у портах.
- Неодноразово блокували роботу суден і у травні – квітні. Безпідставно країна-агресорка відмовляла деяким суднам і припиняла їхню реєстрацію.
- Наталія Гуменюк підкреслювала, що постійними ракетними обстрілами росіяни намагаються тримати марку, що нібито від них безпосередньо залежить вирішення питання щодо можливості функціонування міжнародних транспортних шляхів. Зокрема – й функціонування "зернової угоди".
- Разом з тим, у Мінінфраструктури заявляли, що "зернова угода" діє лише на папері. Окрім того, у відомстві також підкреслили, що "зернова угода" не передбачає задоволення будь-яких потреб Росії, а лише механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки.