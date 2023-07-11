Про це 24 Каналу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, останні події у Росії показали, що це безконтрольна територія і ніякого "царя" там нема.

Дивіться також Держава-крадій: як Росія вивозить і продає українське зерно

Чутливе та важливе питання

Олексій Данілов зазначив, що Росія вже неодноразово погрожувала щодо "зернової угоди". Після спілкування із представниками певних країн все ставало на свої місця.

"Зернова угода" продовжувала працювати. Це питання світу, дуже важливе та чутливе. Якщо ми не будемо годувати світ, то ті голодні люди, які лишаться через дії Росії без їжі, матимуть велику проблему не лише на території своєї країни, а завдаватимуть клопотів іншим країнам. Тому це буде спільна робота. Думаю, що все буде добре,

– вважає він.

Данілов про "зернову угоду": дивіться відео

Погрози Путіна щодо "зернової угоди"