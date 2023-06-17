Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков. Він також заявив, що Росія нібито "кілька разів йшла на поступки" та продовжувала угоду.

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Пєсков зазначив, що навряд чи можна пророкувати якесь остаточне рішення, але шансів у цієї угоди нібито немає.

Угода має на увазі "справу". Справа з боку держав, які домовляються. І ось частина цієї справи була зроблена, а друга частина, яка стосувалася Росії, не була зроблена,

– сказав Пєсков у коментарі пропагандистам.

Саме тому, за його словами, угода і немає підстав для її продовження. Зауважимо, що дія угоди кілька разів продовжувалась, проте щоразу, коли терміни спливали, Росія заявляла, що не продовжуватиме роботу "зернового коридору".

Щоразу країна-агресорка намагалася продавити якісь винятки із санкцій чи додаткові можливості для російського експорту. Однак так і не досягала результату.

Що варто знати про зернову угоду

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни розпочали блокаду українських портів. Пізніше Туреччина разом з ООН підписали окремі угоди з Україною та Росією про "зерновий коридор" у Чорному морі.

Дія зернової угоди має спливти рівно за місяць – 17 липня. І хоча зараз угода ще триває, Путін періодично блокує роботу суден, які перевозять українське зерно. Зокрема, станом на 1 червня 16 кораблів були заблоковані у портах.