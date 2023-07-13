Российский шантаж работает
Источники Reuters сообщают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Владимиру Путину предложение, которое позволило бы продлить зерновое соглашение в обмен на подключение дочерних компаний российского сельскохозяйственного банка к SWIFT.
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Власти России намерены возобновить подключение российского агробанка "Россельхозбанк" к международной платежной сети. В Евросоюзе отказались рассматривать эту возможность, впрочем, там не возразили, что появится возможность подключить к системе дочерние компании банка.
Письмо Путину
Еще раньше генсек ООН направил письмо Путину, предлагая пути дальнейшего содействия экспорту.
Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые транзакции через российский сельскохозяйственный банк, что вызывает серьезную обеспокоенность со стороны Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море,
– добавил представитель ООН Стефан Дюжаррик.
Никаких подробностей по поводу письма не сообщили, но в ООН отметили, что Гутерреш общается со всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу и готов продолжить обсуждение своего предложения.
"Зерновая сделка"
- Срок действия соглашения истекает 17 июля. Она разблокировала украинские порты для экспорта зерна, блокировавшихся Россией после полномасштабного вторжения. Турция вместе с ООН подписала отдельные соглашения с Украиной и Россией для разрешения этой ситуации.
- 17 мая 2023 года "зерновое соглашение" продлили еще на 2 месяца. Но российская сторона делает все возможное, чтобы экспорт продовольствия не состоялся: блокируются суда, а проверка замедляется.
- Еще раньше Путин заявил, что Россия может выйти из "зернового соглашения "Ведь якобы условия для российской стороны не выполняются, а "Киев атакует зерновой коридор дронами".