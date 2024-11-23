По словам Зеленского, есть слухи о том, что Москва может обходить санкции через страны Сахеля. Впрочем, эта информация не имеет подтверждения украинской разведкой, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конферецию в рамках 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Зерно из Украины".

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Кремль усиливает свое влияние в Африке

В то же время глава государства добавил, что россияне продают украинское зерно, похищенное с оккупированных территорий.

Кроме того, президент заметил, что в регионе Сахель до сих пор присутствуют "вагнеровцы". По мнению Зеленского, Кремль пытается с помощью оружия вытеснить всю независимость Африки и использовать влияние, который приведет к массовой миграции.

Справка: Сахель охватывает такие государства, как Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Чад, Судан и Эритрея.

К слову, президент Зеленский заявил, что Украина готова поделиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев" и разработанными технологиями безопасности.