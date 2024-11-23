За словами Зеленського, є чутки про те, що Москва може обходити санкції через країни Сахель. Втім, ця інформація не має підтвердження українською розвідкою, передає 24 Канал із посиланням на пресконферецію у рамках 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки "Зерно з України".

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Кремль посилює свій вплив в Африці

Водночас глава держави додав, що росіяни продають українське зерно, викрадене з окупованих територій.

Крім того, президент зауважив, що у регіоні Сахель досі присутні "вагнерівці". На думку Зеленського, Кремль намагається за допомогою зброї витіснити всю незалежність Африки і використовуватиме вплив, який призведе до масової міграції.

Довідка: Сахель охоплює такі держави, як Сенегал, Мавританія, Малі, Буркіна-Фасо, Нігер, Нігерія, Чад, Судан і Еритрея.

До слова, президент Зеленський заявив, що Україна готова поділитися з Африкою досвідом знищення "вагнерівців" та розробленими безпековими технологіями.