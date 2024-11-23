Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час його спілкування із журналістами в межах третьої міжнародної конференції Grain from Ukraine.

До теми Завдяки ініціативі України від голоду вдалося врятувати 20 мільйонів людей, – Зеленський

Як, за словами Зеленського, Росія дестабілізує ситуацію в Африці

Український лідер зазначив, що від того, як закінчиться війна в Україні, залежить багато речей. За словами президента, це відбуватиметься не тому, що Україна найголовніша на планеті.

Це тому, що сьогодні це (війна в Україні – 24 Канал) "вітрина демонстрацій": чи можна, в принципі, окупувати ту чи іншу державу, нав'язати повністю свої правила, порушити міжнародні права, права людей будь-якої країни, включно і з кордонами, і з територіальною цілісністю. І я думаю, від цього буде багато чого залежати,

– пояснив глава держави.

Зеленський також пояснив, що в Африканському континенті у країнах, де є ворожі контингенти, де є російські групи вагнерівців, вже "закладена бомба, яка може вибухнути".

"І тому можуть бути ті чи інші дестабілізації з погляду, чи захоче цього (дестабілізації ситуації – 24 Канал) Росія, якщо вони вийдуть без реального справедливого покарання з цієї війни. Війни, яку вони принесли в Україну", – зазначив президент.

Він також наголосив, що від міжнародної спільноти 10 років тому була слабка реакція на окупацію Криму і частини Донбасу, яка зрештою принесла в Україну повномасштабну війну.

Я вважаю, вибухи будуть, як в Африці, так і всюди, де вони (росіяни – 24 Канал) зацікавлені і в корисних копалинах, і в грошах, і в політичному впливі. Африканський континент, великий континент, велика кількість країн. І тому для них це дуже важливо,

– зазначив український лідер.

Окрім цього, він зауважив, що дестабілізації також можуть виникнути й на Близькому Сході, де Росія також намагатиметься впроваджувати свій вплив.