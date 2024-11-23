Так заявив президент Володимир Зеленський на Третій міжнародній конференції Grain from Ukraine. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента.

Дивіться також Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Африкою досвідом знищення "вагнерівців"

Зеленський назвав успіхи програми "Зерно з України"

Загалом за час роботи Grain From Ukraine – нашої програми "Зерно з України" – вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду. І це тільки завдяки одній нашій гуманітарній програмі,

– заявив він.

За його словами, український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу загалом. Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки, і зберігає це значення попри все, зокрема "колоніальний виклик з Росії".

Президент також нагадав, що тільки за час роботи експортного продовольчого коридору в Чорному морі, від липня минулого року по листопад цього року, 321 обʼєкт інфраструктури українських портів був пошкоджений ударами російських ракет та "Шахедів".

На тлі цього, як зауважує Володимир Зеленський, було пошкоджено понад 20 іноземних цивільних суден. Більш ніж 60 цілеспрямованих ударів було завдано росіянами саме по продовольчій інфраструктурі. І ворог розуміє наслідки подібних атак.

"Якщо вони можуть влаштувати продовольчу катастрофу, значить, вони можуть підкорити народ, який залежить від імпорту продовольства – будь-якого продовольства", – додав український лідер.

Але, за словами Зеленського, цією війною проти України Росія показала, що у світі немає країн, які були б дійсно далекими одна від одної. Все у світі зараз дуже сильно повʼязане. Немає ніякої дистанції.