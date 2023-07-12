Что с нефтяными танкерами

Согласно данным Equasis, компания Gatik Ship Management из Мумбая сейчас управляет флотом лишь из четырех нефтяных танкеров. Однако в апреле эта компания владела 42 суднами, большинство из которых было приобретено менее чем за год.

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Трудно понять, что действительно произошло с флотом. Суда, больше не находящиеся в коммерческом управлении Gatik, продолжают работать с российской нефтью. Сейчас они находятся под контролем целого ряда компаний, структура собственности которых также неясна,

– пишут в Bloomberg.

Компания Gatik привлекла внимание еще в начале этого года, поскольку ее флот очень быстро стал расти. Еще больше вопросов вызвало то, что большая часть этих танкеров перевозила российскую нефть. Часть флота после того, как нарушила ценовой потолок на транспортировку российской нефти, потеряла доступ к отраслевой страховке.

Обратите внимание! Компания Gatik Ship Management имела возможность перевозить более 30 миллионов баррелей. Свои мощности она почти полностью использовала для вывоза нефти или нефтепродуктов из российских портов. Также Gatik связывают с главой Роснефти Игорем Сечиным.

Некоторые корабли также потеряли классификацию в Lloyd's Register, являющуюся одной из ключевых служб, подтверждающей основные технические стандарты для судов. Также в апреле 2023 года Американский клуб страховщиков отозвал страховку для танкеров индийского флота.

Индия может стать второй экономикой мира

К 2075 году аналитики прогнозируют, что следует ожидать роста экономики Индии На это активно влияют следующие факторы:

растущее население;

прогресс страны в области инноваций и технологий;

увеличение капиталовложений;

повышение производительности труда

Уже к 2030 году ожидается, что страна займет третье место в мире по экономическим показателям. В настоящее время она занимает 5 место, уступая таким странам, как Германия, Япония, Китай и США.