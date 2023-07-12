Що з нафтовими танкерами

Згідно з даними Equasis, компанія Gatik Ship Management з Мумбая, зараз керує флотом лише з чотирьох нафтових танкерів. Проте у квітні ця компанія володіла 42 суднами, більшість з яких були придбані менш ніж за рік.

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Важко зрозуміти, що дійсно сталося з флотом. Судна, які більше не перебувають у комерційному управлінні Gatik, продовжують працювати з російською нафтою. Зараз вони перебувають під контролем цілої низки компаній, структура власності яких також незрозуміла,

– пишуть у Bloomberg.

Компанія Gatik привернула до себе увагу ще на початку цього року, оскільки її флот дуже швидко став зростати. Ще більше питань викликало те, що, більша частина цих танкерів перевозила російську нафту. Частина флоту, після того, як порушила цінову стелю на транспортування російської нафти, втратила доступ до галузевої страховки.

Зверніть увагу! Компанія Gatik Ship Management мала можливість перевозити понад 30 мільйонів барелів. Свої потужності вона майже повністю використовувала для вивезення нафти або нафтопродуктів з російських портів. Також Gatik пов’язують із главою Роснафти Ігорем Сєчіним.

Деякі кораблі також втратили класифікацію в Lloyd’s Register, що є однією із ключових служб, яка підтверджує основні технічні стандарти для суден. Також у квітні 2023 Американський клуб страховиків відкликав страховку для танкерів індійського флоту.

Індія може стати другою економікою світу

До 2075 року аналітики прогнозують, що варто очікувати зростання економіки Індії. На це активно впливають наступні чинники:

зростаюче населення;

прогрес країни в галузі інновацій та технологій;

збільшення капіталовкладень;

підвищення продуктивності праці.

Вже до 2030 очікується, що країна займе третє місце у світі за економічними показниками. Нині ж вона займає 5 місце, поступаючись таким країнам, як Німеччина, Японія, Китай та США.