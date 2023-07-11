Індія стане другою економікою світу

Аналітики прогнозують, що до 2075 року варто очікувати зростання економіки Індії. До чинників, які на це повпливають, належать:

Читайте також Нова вісь і битва за "Глобальний Південь": для чого Іран і Білорусь затягують у ШОС

зростаюче населення;

прогрес країни в галузі інновацій та технологій;

збільшення капіталовкладень;

підвищення продуктивності праці.

Вже до 2030 очікується, що країна займе третє місце у світі за економічними показниками.

Нагадаємо! У І кварталі 2023 року ВВП Індії збільшився на 6,1% у річному обчисленні.

Нині Індія займає 5 місце, поступаючись таким країнам, як Німеччина, Японія, Китай та США.

Країни ЄС значно зменшили закупівлі російських нафти та газу