Індія стане другою економікою світу
Аналітики прогнозують, що до 2075 року варто очікувати зростання економіки Індії. До чинників, які на це повпливають, належать:
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- зростаюче населення;
- прогрес країни в галузі інновацій та технологій;
- збільшення капіталовкладень;
- підвищення продуктивності праці.
Вже до 2030 очікується, що країна займе третє місце у світі за економічними показниками.
Нині Індія займає 5 місце, поступаючись таким країнам, як Німеччина, Японія, Китай та США.
Країни ЄС значно зменшили закупівлі російських нафти та газу
- Уже в І кварталі 2023 року помітний вплив відмови від російських нафтопродуктів у ЄС. За перших чотири місяці 2022 року, російська нафта становила 26% від європейського ринку, в той час, як цього року частка становить всього 3,2%.
- З газом ситуація аналогійна. У І кварталі 2022 року Росія була найбільшим постачальником до ЄС з часткою 38,8%, а за цей же період у 2023 році уже – 21,4%.
- Постачання скрапленого газу з Росії теж постраждало. На початку 2022 року країна займала 18,1% європейського ринку, тоді як зараз – 4.9%.