Индия станет второй экономикой мира
Аналитики прогнозируют, что к 2075 году следует ожидать роста экономики Индии. К факторам, которые на это повлияют, относятся:
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- растущее население;
- прогресс страны в области инноваций и технологий;
- увеличение капиталовложений;
- повышение производительности труда
Уже к 2030 году ожидается, что страна займет третье место в мире по экономическим показателям.
В настоящее время Индия занимает 5 место, уступая таким странам как Германия, Япония, Китай и США.
Страны ЕС значительно снизили закупки российских нефти и газа
- Уже в I квартале 2023 года заметно влияние отказа от российских нефтепродуктов в ЕС. За первые четыре месяца 2022 года, российская нефть составляла 26% от европейского рынка, в то время как в этом году доля составляет всего 3,2%.
- С газом ситуация аналогичная. В I квартале 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком в ЕС с долей 38,8%, а за этот же период в 2023 году уже – 21,4%.
- Поставки сжиженного газа из России тоже пострадали. В начале 2022 года страна занимала 18,1% европейского рынка, в то время как сейчас – 4.9%.