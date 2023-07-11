Индия станет второй экономикой мира

Аналитики прогнозируют, что к 2075 году следует ожидать роста экономики Индии. К факторам, которые на это повлияют, относятся:

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растущее население;

прогресс страны в области инноваций и технологий;

увеличение капиталовложений;

повышение производительности труда

Уже к 2030 году ожидается, что страна займет третье место в мире по экономическим показателям.

Напомним! В I квартале 2023 г. ВВП Индии увеличился на 6,1% в годовом исчислении.

В настоящее время Индия занимает 5 место, уступая таким странам как Германия, Япония, Китай и США.

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