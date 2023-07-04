5 мая ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19, а большинство стран мира открыли свои границы и активно восстанавливают старые связи, потерянные за несколько лет вынужденных ограничений. Начавшийся 4 июля саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) демонстрирует противоположные тенденции и происходит виртуально – самое интересное, что внезапно виртуально. Официальная причина не называется, но она на поверхности – никто на самом деле не желает ручкаться с токсичным автократом из России.

Что такое ШОС и как саммит в Самарканде стал тотальным унижением России

Почему саммит ШОС 2023 виртуальный

Предыдущий саммит ШОС в Самарканде в сентябре 2022-го проходил в офлайновом формате и Путин на нем присутствовал. Российский диктатор крайне нуждался в подтверждении своей легитимности и опровержении статуса изгнанника. Зато получил несколько болезненных ударов – был вынужден ждать своих коллег президентов на протокольных встречах, а также выслушивать критические поучения от старших коллег из Индии, Турции и Китая.

Обратите внимание! ШОС – это не политический блок, а скорее площадка для переговоров.



В ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Узбекистан и Таджикистан. Афганистан, Беларусь, Монголия и Иран имеют статус наблюдателей. На саммите-2023 Афганистан не представлен, вероятно, талибам сейчас не до этого.





Через год ситуация для России и Путина только ухудшилась:

Россияне увязли в войне, которую сами и начали, пережили военный мятеж "вагнеровцев" и стремительно летят в экономическую пропасть. В настоящее время мир консенсусно считает, что Россия проиграет, уже идут дискуссии о том, каким будет это поражение.

Сам Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении военных преступлений и стал "невыездным" – МУС в Гааге выдал ордер на арест российского лидера, чем перечеркнул его план очного участия в работе 15-го саммита БРИКС в Южной Африке.

Так же и планировавшийся в Нью-Дели 23-й саммит ШОС "неожиданно" стал виртуальным.

Это было сделано очевидно, чтобы уберечь мировых лидеров от репутационных потерь от общения с токсичным лицом, которое нарушает все нормы международного права и шантажирует мир голодом и ядерной катастрофой.

Похоже, после объявления, что саммит-2023 будет виртуальным, в Пекине выдохнули с облегчением. Токсичность Путина позволила Си Цзиньпину сохранить собственное лицо. Как и лидеру Пакистана, имеющему с Индией давний неразрешенный конфликт.

Результатом виртуализации стал казус с наложением на фигуру индийского премьера Моди, выступавшего с торжественной речью по случаю открытия саммита-2023, таблички звуковых настроек. Технические баги – цена за нежелание видеть Путина офлайн.

Организаторы саммита-2023 не справились со звуком, но неплохо подстраховались, ведь на этом мероприятии Россию уже мог представлять вообще не Путин, если бы мятеж Евгения Пригожина удался.

Путин попытался заверить своих партнеров в том, что до сих пор твердо контролирует власть даже после мятежа. На Западе расценили неудачный бунт в России как момент слабости диктатора. Вместо этого это может быть совершенно по-другому воспринято другими авторитарными лидерами, присутствовавшими на саммите ШОС, которые ранее уже сталкивались с собственной борьбой за власть.

Путин устоял и для него это будет первое крупное международное мероприятие после очень странного "марша справедливости" террористов-вагнеровцев. Именно о нем он вынужден был рассказывать в своем выступлении и унизительно благодарить лидеров ШОС за якобы "поддержку" в дни мятежа собственного повара. Напомним, что, собственно, эта "поддержка" заключалась в установках "выкручивайся сам" и в выводах, что Путин – слабый.

Расширение ШОС – для чего там Иран и Беларусь

Несмотря на мятеж Пригожина, который на прошлой неделе был главным ньюзмейкером в мировых СМИ, в центре внимания саммита была не Россия, а другое государство-изгой – Иран.

Тегеран начал интегрироваться в ШОС в 2005 году, но долгое время этот процесс находился на паузе и активизировался только в 2021 году. В сентябре 2022 года Тегеран подписал меморандум о вступлении, в январе 2023-го согласовал все юридические формальности, а 4 июля председательствующий на саммите ШОС индийский премьер Нарендра Моди приветствовал нового члена организации.

Иран стал 9-м членом ШОС. Тем временем следующей может стать Беларусь. Кремлевский сателлит также долгое время находился в статусе наблюдателя, но наконец-то созрел до подписания меморандума об обязательствах, открывающих прямой путь к членству в организации.

Для обеих стран вступление в ШОС – откровенный успех и знак того, что они не в полной изоляции. Особенно на фоне очередного провала "ядерного соглашения" и вероятного продления санкций против Ирана европейскими странами (главной причиной является военное сотрудничество Ирана с Россией). Беларусь членство в ШОС, конечно, не спасет, но Лукашенко будет приятно.

Москва активно поддерживала интеграцию обеих стран в ШОС, однако сливки, похоже, снимать будет не она, а Китай. Пекин активно демонстрирует свою мощь на дипломатической арене и усиливает свое влияние на ближневосточный регион.

Большим успехом для Китая стало примирение Тегерана с Саудовской Аравией, кстати, еще одним потенциальным будущим участником ШОС. Как и Кувейт, Мальдивская Республика, Мьянма и Объединенные Арабские Эмираты.

Китай и Индия в поисках баланса сил

Именно Китай является главным актером в клубе под названием ШОС. Пекин рассматривает организацию как продолжение собственной "мягкой силы" и инструмент воздействия. Именно поэтому Китай пытается расширить рамки ШОС и превратить эту довольно аморфную структуру из дискуссионного клуба по интересам в нечто большее.

О таких попытках свидетельствует актуализация некоторых форматов под эгидой ШОС, например, заседания глав МИД стран-участниц. Тем не менее лидерство Китая не однозначно. И речь здесь совсем не о России. За баланс сил в ШОС отвечает старый противник и конкурент – Индия.

Индия, в отличие от большинства членов ШОС, является демократией, умело балансирует и умеет находить общий язык со всеми "полюсами влияния". Это подтверждают и навязанные России расчеты за нефть в малоликвидных индийских рупиях, и растущая экономика, и триумфальный визит премьера Моди в США.

Ключевым приоритетом для Индии на саммите является сбалансирование связей с Западом и Востоком, ведь в сентябре Дели также будет принимать саммит G-20. Это также платформа для Моди для глубокого взаимодействия со странами Центральной Азии.

"Индия добилась успеха в этом типе внешней политики, когда она одновременно имеет дело со всеми", – считает Дерек Гроссман, аналитик по вопросам Индо-Тихоокеанского региона.

В то же время ограничение ШОС заключается в том, что Китай и Россия пытаются превратить ее в антизападную группировку, а это не соответствует независимой внешней политике Индии.



Визит Моди в США называют успешным для Индии / Фото пресс-службы Белого дома

Как Россия хочет использовать "Глобальный Юг"

Демонстрировать свою легитимность Путину придется в виртуальном формате, без дагестанской массовки, исключительно с помощью лексики, с чем у президента России очевидные проблемы – лидерам ШОС не слишком близка история о "резиновой попе" и других "скрепах", а потому придется платить.

По сути, этим Россия и занимается.

В условиях медленно убивающих российскую экономику санкций путинские технократы избрали единственный возможный путь выживания – отказ от расчетов в долларах и евро, а также увеличение товарооборота со странами так называемого "Глобального Юга", в частности, и с государствами ШОС.

Сегодня Россия активно продает свои газ и нефть Китаю и Индии и делает это со значительной скидкой. Интересно, что российская нефть в Индии не задерживается, а идет дальше в ЕС, но уже с "очищенной репутацией".

Другие государства ШОС активно помогают России обходить санкции и стали участниками программы так называемого параллельного импорта, в том числе и товаров двойного назначения.

Обратите внимание! Ни одна из стран-членов не осудила Россию в резолюциях ООН, решив вместо этого воздержаться. Китай направил посланника для посредничества между Россией и Украиной, а Индия неоднократно призывала к мирному урегулированию конфликта.

"Коллективному Западу", а особенно Украине такая позиция "Глобального Юга" не нравится. Но следует признать, что эти страны действуют в собственных интересах, имея собственные представления о природе добра и зла, а также о роли того же "Запада" в международных отношениях, в частности, в событиях XIX – XX века.

В Москве этот прагматичный и откровенно циничный подход традиционно считают пророссийским и это дает основания условной Захаровой вопить "весь мир за нас". Однако реалии другие. "Юг" так делает, потому что ему фактически очень выгодно вот это высасывание из России, как когда-то из цинского Китая в XIX веке, всех соков, к тому же – за бесценок.

'Business as usual', он же "бизнес на крови" может остановить контроль выполнения 11-го пакета санкций, когда будет так, что торговля с Россией может принести больше вреда, чем прибыли. Однако этот процесс будет чрезвычайно сложным и станет настоящим вызовом.