Про це 24 Каналу сказала керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, російські атаки в цьому районі можуть бути пов'язані із зерновою угодою.

До вашої уваги Росія хоче контролювати шляхи, залучені до зернової ініціативи, – Гуменюк про обстріли Півдня

"Найімовірніше, ці "знаки уваги" пов'язані з майбутньою зерновою угодою", – зазначила Гуменюк.

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Як відомо, після тривалого шантажу з боку Росії "зернову угоду" було пролонговано до 18 липня. Подальше функціювання ініціативи залишається під питанням.

Росія прагне зірвати "зернову угоду"

Від початку дії зернової ініціативи росіяни постійно загрожують портовій інфраструктурі України.

Зокрема, вночі 11 липня ворог здійснив потужну дронову атаку по Півдню України. Два безпілотники влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта на Одещині.

Зверніть увагу! Чорноморську зернову ініціативу уклали 22 липня 2022 року в Стамбулі. Угода передбачає вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний". Дію ініціативи було пролонговано кілька разів, попри погрози Росії її зупинити.

Можуть бути нові удари

У Чорному та Азовському морях ворог тримає напоготові 12 кораблів, з яких три ракетоносії. Сумарний залп становить 18 ракет типу "Калібр".

Тому рівень ракетної загрози залишається високим. Ба більше, прибули нові вантажі з Ірану, що може свідчити також про загрозу дронових атак.

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