Об этом рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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В результате падения обломков вспыхнули пожары, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях.
По словам спикера, враг совершил атаку "по установившемуся маршруту" – с Восточного берега Азовского моря. Были направлены "Шахеды":
- 2 из которых были уничтожены над Херсонщиной,
- 2 – на Днепровщине.
Детали об атаке на Днепропетровщину
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил под ударом вражеской артиллерии была Никопольщина. Ночью агрессор обстрелял ее четырежды. Устроил по Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам.
На Криворожский район противник направил два "Шахеда". Их сбили защитники неба из ПВК "Юг",
– сообщил Лысак.
По словам главы ОВА, обломки упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Повреждено складское помещение.