Об этом рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также Все для защиты зерновой сделки: как Украина может сейчас создать собственный флот

В результате падения обломков вспыхнули пожары, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях.

По словам спикера, враг совершил атаку "по установившемуся маршруту" – с Восточного берега Азовского моря. Были направлены "Шахеды":

2 из которых были уничтожены над Херсонщиной,

2 – на Днепровщине.

Детали об атаке на Днепропетровщину

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил под ударом вражеской артиллерии была Никопольщина. Ночью агрессор обстрелял ее четырежды. Устроил по Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам.

На Криворожский район противник направил два "Шахеда". Их сбили защитники неба из ПВК "Юг",

– сообщил Лысак.

По словам главы ОВА, обломки упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Повреждено складское помещение.