К сожалению, в результате обстрела есть жертвы и раненые. Другая информация – уточняется.

Важно Непрерывный террор Херсона: оккупанты сбросили на город две управляемые авиабомбы

Оккупанты ударили по Бериславу

Как стало известно, утром оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы. Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Еще одна авиабомба – уничтожила жилой дом.

К сожалению, из-за российского авиаудара по ЖЭКу в Бериславе погибли два человека.

Травмы несовместимые с жизнью получил 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. В момент вражеского удара они находились в помещении.

Еще два человека – ранены. 55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. У него перелом плеча, ранение грудной клетки и живота. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног.



Последствия вражеского удара по Бериславу / фото прокуратуры



Оккупанты обстреляли ЖЭК в Бериславе / фото прокуратуры

Начато производство

Из-за авиаудара по Бериславу следователи начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

В прокуратуре отметили, что российские военные нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами, вероятно, из СУ-34 по Бериславской общине Херсонской области.

Вражеские обстрелы по Бериславу / фото ОВА

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