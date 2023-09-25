К сожалению, в результате обстрела есть жертвы и раненые. Другая информация – уточняется.
Важно Непрерывный террор Херсона: оккупанты сбросили на город две управляемые авиабомбы
Оккупанты ударили по Бериславу
Как стало известно, утром оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы. Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Еще одна авиабомба – уничтожила жилой дом.
К сожалению, из-за российского авиаудара по ЖЭКу в Бериславе погибли два человека.
Травмы несовместимые с жизнью получил 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. В момент вражеского удара они находились в помещении.
Еще два человека – ранены. 55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. У него перелом плеча, ранение грудной клетки и живота. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног.
Последствия вражеского удара по Бериславу / фото прокуратуры
Оккупанты обстреляли ЖЭК в Бериславе / фото прокуратуры
Начато производство
Из-за авиаудара по Бериславу следователи начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
В прокуратуре отметили, что российские военные нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами, вероятно, из СУ-34 по Бериславской общине Херсонской области.
Вражеские обстрелы по Бериславу / фото ОВА
Какая ситуация в Херсонской области: последние новости
- За минувшие сутки враг совершил 87 обстрелов, выпустив 497 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда.
- Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания медицинского и учебного заведения, церковь, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе; территорию и постройки заводов в Херсоне.
- Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 11 – получили ранения.
- Также 25 сентября в 1:00 враг обстрелял Херсон. Повреждено здание учебного заведения.
- Около пяти часов утра армия России ударила из авиации по населенным пунктам – Ольговка и Львово. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.