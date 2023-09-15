Оккупанты нанесли удар по жилому району "Сокол" в Новой Каховке. Вероятно, это были управляемые авиабомбы.

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Прилет по жилым домам

В оккупированной Новой Каховке раздался взрыв. Местные СМИ пишут, что атаки управляемыми авиабомбами подвергся жилому кварталу города. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В оккупационных властях цинично заявили о четырех поврежденных многоквартирных жилых домах.

Пока официального подтверждения этой информации не было.

Внимание! Мэр Новой Каховки подтвердил обстрел города армией России. По его словам, местные жители видели самолет, сбросивший авиабомбу на жилой квартал. Разрушения серьезные. Информация о пострадавших уточняется.

В то же время, в сети уже распространяют фото и видео последствий удара.

Оккупанты обстреляли Новую Каховку / Фото соцсети

Россияне попали авиабомбами по жилому району: видео соцсети

По словам оккупационной администрации, удар был нанесен по центру города.

Местные говорят, что под обстрел попал жилой район "Сокол": видео

Несколько домов серьезно повреждены. Известно о не менее трех погибших граждан.

В нескольких домах выбило окна и выключили электроэнергию. Один из "прилетов" случился прямо в жилой двор.

На этой неделе Херсонщина уже страдала от обстрелов