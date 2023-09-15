Оккупанты нанесли удар по жилому району "Сокол" в Новой Каховке. Вероятно, это были управляемые авиабомбы.
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Прилет по жилым домам
В оккупированной Новой Каховке раздался взрыв. Местные СМИ пишут, что атаки управляемыми авиабомбами подвергся жилому кварталу города. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
В оккупационных властях цинично заявили о четырех поврежденных многоквартирных жилых домах.
Пока официального подтверждения этой информации не было.
В то же время, в сети уже распространяют фото и видео последствий удара.
Оккупанты обстреляли Новую Каховку / Фото соцсети
Россияне попали авиабомбами по жилому району: видео соцсети
По словам оккупационной администрации, удар был нанесен по центру города.
Местные говорят, что под обстрел попал жилой район "Сокол": видео
Несколько домов серьезно повреждены. Известно о не менее трех погибших граждан.
В нескольких домах выбило окна и выключили электроэнергию. Один из "прилетов" случился прямо в жилой двор.
На этой неделе Херсонщина уже страдала от обстрелов
- Так, 11 сентября россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсонской области. В селе Станислав в Херсонской области атаки подверглась амбулатория. В медицинском заведении выбиты окна и повреждена крыша. Пострадали две женщины. Одна из них – 33-летняя фельдшарка получила минно-взрывную травму и контузию. Ранение получила и 63-летняя пациентка.
- 10 сентября россияне атаковали центр Херсона. Там из-за попадания снаряда возник пожар в двухэтажном жилом доме.
- 7 сентября Россия ударила по жилой многоэтажке. К счастью, на момент атаки в этом доме никого не было, поэтому обошлось без погибших и пострадавших.