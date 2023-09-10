Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что обстрел произошел около 7 утра. По предварительной информации, жилой дом после попадания загорелся.

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Центр Херсона оказался под огнем врага

Кроме того, в результате российского обстрела повреждены частный магазин, трансформаторная подстанция и здание учебного заведения.

Роман Мрочко отметил, что информация уточняется.

Предыдущие обстрелы Херсона: подробности

Отметим, что 7 сентября россияне также обстреляли Херсон и попали в жилой квартал. Снаряд попал в одну из квартир девятиэтажки. К счастью, в доме никого не было. Спасатели быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар в одной из комнат квартиры.

Кроме того, российские военные обстреливали Херсон в течение 3 сентября. После обеда в городе раздавались взрывы.

Россияне ночью атаковали Украину дронами-камикадзе

  • Ночью 10 сентября российские оккупанты атаковали ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с северного направления (Курск). Всего были зафиксированы пуски 33 "Шахедов" в направлении Киевщины.
  • В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 вражеских дронов.
  • В КГВА рассказали, что дроны заходили в столицу группами с разных направлений. Обломки упали в нескольких районах столицы.
  • В Шевченковском районе обломки повредили квартиру в многоэтажке. В то же время большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию.
  • Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие. Известно об одном пострадавшем.