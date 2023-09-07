Херсон еще раз оказался под обстрелом со стороны России. На этот раз оккупанты ударили по жилой многоэтажке.

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Подробности атаки на Херсон

Российский снаряд попал в квартиру девятиэтажки. Это произошло в четверг, 7 сентября. К счастью, на момент атаки в этом жилище никого не было, поэтому обошлось без погибших и пострадавших.

В результате обстрела в одной из комнат этой квартиры произошло возгорание. Спасатели быстро добрались до здания и ликвидировали пожар. К его тушению привлекли 13 пожарных и 4 единицы техники.

Последствия российской атаки в Херсоне / Фото ГСЧС Украины



Россия постоянно терроризирует Херсон