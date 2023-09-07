Херсон еще раз оказался под обстрелом со стороны России. На этот раз оккупанты ударили по жилой многоэтажке.
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Подробности атаки на Херсон
Российский снаряд попал в квартиру девятиэтажки. Это произошло в четверг, 7 сентября. К счастью, на момент атаки в этом жилище никого не было, поэтому обошлось без погибших и пострадавших.
В результате обстрела в одной из комнат этой квартиры произошло возгорание. Спасатели быстро добрались до здания и ликвидировали пожар. К его тушению привлекли 13 пожарных и 4 единицы техники.
Последствия российской атаки в Херсоне / Фото ГСЧС Украины
Россия постоянно терроризирует Херсон
- Так, недавно оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по детскому саду. В результате ударная волна сломала окна в многоэтажках, а люди получили ранения.
- Ранее российские захватчики обстреляли центральные улицы города. Они попали по образовательному учреждению и территории больницы, из-за чего 3 человека получили ранения. Среди пострадавших есть мужчина, который лечился после инсульта.
- Напомним, в День Независимости россияне тоже обстреливали Херсон. Они били по центру и ранили маленького ребенка. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести с поврежденными руками, ногами и спиной.