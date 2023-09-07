Херсон вкотре опинився під обстрілом з боку Росії. Цього разу окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці.

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Подробиці атаки на Херсон

Російський снаряд влучив у квартиру дев’ятиповерхівки. Це сталося у четвер, 7 вересня. На щастя, на момент атаки в цій оселі нікого не було, тому обійшлося без загиблих та постраждалих.

Внаслідок обстрілу в одній з кімнат цієї квартири сталося займання. Рятувальники швидко дісталися будівлі та ліквідували пожежу. До її гасіння залучили 13 вогнеборців та 4 одиниці техніки.

Наслідки російської атаки у Херсоні / Фото ДСНС України



Росія постійно тероризує Херсон