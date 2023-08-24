Російські загарбники відкрили вогонь по Херсону. Цього разу під ударом опинилось середмістя.

Дивіться також Не окраїна, а серце континенту та щит від орди: яким є місце України в історії Європи

Херсон знову під ударом

Глава Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що ворог накрив вогнем середмістя Херсона.

Він закликав усіх негайно пройти в укриття.

Херсон постійно перебуває під ворожим вогнем. Ворог не залишає місто у спокої навіть на День Незалежності та продовжує терор проти мирного Херсона.

Ворог застосовує різні види озброєння. Окупанти на Херсонщині застосовують керовані бомби по узбережжю Дніпра і обстрілюють населені пункти правобережної частини.

Крім цього, вони кидають вибухівку з дронів, обстрілюють з танків і абсолютно усіх видів зброї з лівого берега, який досі залишається окупованим.

Один із гучних обстрілів Херсона стався 31 липня. Тоді російські війська обстріляли житловий мікрорайон міста. Вибухи луеали від самого ранку до вечора. Множинні осколкові поранення, несумісні із життям, отримав 65-річний чоловік.

Зазначимо, що цей обстріл трапився після відносного затишшя.

Внаслідок обстрілу постраждала дитина

Херсонська прокуратура повідомила, що внаслідок ворожого обсілу Херсона на День Незалежності постраждала дитина. Також там розповіли, що почали розслідування.

Один із снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина,

— мовиться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Олександ Прокудін повідомив, що під обстріл потрапила 7-річна дівчинка. У неї – поранення спини, руки та ноги.

У стані середньої тяжкості потерпілу дитину госпіталізували. Зараз їй надають необхідну меддопомогу.

Ситуація на Херсонщині: останні новини