Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів 24 Каналу, що ці обстріли сталися після відносного затишшя. Їх відновлення пов'язане з певними процесами у ворожих військах.
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Втратили пильність
Після тижня відносного затишшя в Херсоні, яке було пов'язано з тим, що ворожі війська, які обслуговували артилерію, відводились на Запорізькій напрямок, обстріли міста відновились. Мабуть, окупанти знайшли, ким їх замінити. І тому Херсон отримав від новоприбулих частин ворога таке "вітання".
Ворог ще досі має багато позицій для того, щоб відстрілювати як градами, так і ствольною артилерією по Херсону. За час затишшя херсонці звикли до відсутності обстрілів та втратили пильність. А цього робити не можна.
Перші жертви – комунальники, які потрапили на око ворожому оператору дрона. Вони були вдягнені в помаранчеву уніформу, яка впадає в очі, щоб привертати увагу водіїв. Комунальники косили траву на центральному проспекті міста – на перетині з вулицею Соборною та неподалік від гімназії, яка неодноразово потерпала від обстрілів,
– зазначив активіст.
Саме там вони і потрапили під ворожі обстріли, але це був тільки початок.
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Ворог ще має можливості
Під обстріли також потрапив мікрорайон Корабел – найбільш багатостраждальний з мікрорайонів Херсона.
Там в машині було вбито чоловіка. Також загинув перехожий від уламків ворожих снарядів у селищі. Крім того, важке поранення дістала 16-річна дівчина,
– повідомив Молчанов.
Наразі немає механізмів для того, щоб інтенсифікувати контрбатарейну боротьбу проти ворога, який б'є безпосередньо з Олешків по Херсону. Оскільки він там розташований на відстані приблизно 20 кілометрів від Херсона, це дозволяю ворогу бити по місту зокрема "Градами".
Водночас вдале влучання по залізниці на Чонгарському мосту 29 липня дозволить зменшити надходження снарядів на Херсонщину та Запорізький напрямок, де їх використання ще більше.
"Проте не варто сподіватися, що це поодинока акція. У ворога ще буде можливості, щоб повторювати таке саме, щоб повернути Херсон в режим постійних обстрілів, які були в травні та червні", – наголосив Володимир Молчанов.
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Що відомо про обстріл Херсона
- Вранці 31 липня Херсон зазнав ворожих обстрілів. Ворог вдарив по житловому мікрорайону Корабел. Внаслідок обстрілу отримав несумісні з життям поранення 65-річний чоловік. Він рухався у своїй машині по вулиці.
- Також постраждали комунальники, які косили траву в центрі Херсона. Один працівник загинув, шестеро отримали поранення. Важкі травми ноги та руки також у 38-річного чоловіка, якого госпіталізували.
- Під обстріли потрапила адміністративна будівля в місті, де спалахнула пожежа. Її ліквідували рятувальники.
- Крім того, під обстрілами опинились волонтери, які допомагали з ліквідацією наслідки атаки та підтоплення. Пʼятеро з них зазнали поранення.
- Керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що 20 людей отримали поранення через обстріли окупантів у Херсоні та один – у Бериславі. З чотирьох жертв, одна жінка загинула внаслідок авіаудару по СМТ Козацьке у Новокаховській громаді. Жінку дістали з-під завалів будинку.