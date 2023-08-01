Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал 24 Каналу, что эти обстрелы произошли после относительного затишья. И их возобновление связано с определенными процессами во вражеских войсках.

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Потеряли бдительность

После недели относительного затишья в Херсоне, связанного с тем, что вражеские войска, обслуживавшие артиллерию, отводились на Запорожское направление, обстрелы города возобновились. Видимо, оккупанты нашли, кем их заменить. И потому Херсон получил от вновь прибывших частей врага такое "приветствие".

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Враг до сих пор имеет много позиций для того, чтобы стрелять как "Градами", так и ствольной артиллерией по Херсону. За время затишья херсонцы привыкли к отсутствию обстрелов и потеряли бдительность. А этого делать не нельзя.

Первые жертвы – коммунальщики, которые попали на глаза вражескому оператору дрона. Они были одеты в оранжевую униформу, которая бросается в глаза, чтобы привлекать внимание водителей. Коммунальщики косили траву на центральном проспекте города – на пересечении с улицей Соборной и недалеко от гимназии, которая неоднократно страдала от обстрелов,

– отметил активист.

Там они и попали под вражеские обстрелы, но это было только начало.

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Враг еще имеет возможности

Под обстрелы также попал микрорайон Корабел – самый многострадальный из микрорайонов Херсона.

Там в машине был убит мужчина. Также погиб прохожий от обломков вражеских снарядов в поселке. Кроме того, тяжелое ранение получила 16-летняя девушка,

– сообщил Молчанов.

Пока нет механизмов для того, чтобы интенсифицировать контрбатарейную борьбу против врага, который бьет непосредственно из Олешков по Херсону. Поскольку он там расположен на расстоянии примерно 20 километров от Херсона, это позволяю врагу бить по городу, в частности, "Градами".

В то же время удачное попадание по железной дороге на Чонгарском мосту 29 июля позволит уменьшить поступление снарядов на Херсонщину и Запорожское направление, где их использование еще больше.

"Однако не стоит надеяться, что это единичная акция. У врага еще будет возможность повторить такое же, чтобы вернуть Херсон в режим постоянных обстрелов, которые были в мае и июне", – подчеркнул Владимир Молчанов.

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Что известно об обстреле Херсона