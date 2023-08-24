Так, небайдужі громадяни нагадали окупантам, що селище – частина Україна. А самим окупантам у Чаплинці абсолютно не раді.
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У Чаплинці святкують День Незалежності
Журналіст зазначив, що у Чаплинці люди чекають на повернення України. Зокрема, це видно з того, що місцеві громадяни вирішили відзначити День Незалежності нашої держави.
На відео видно, як люди, що перебувають в окупації, встановили табличку, в кольорах нашого прапора, де написано "Чаплинка – Україна!".
У Чаплинці люди відзначили День Незалежності / Відео з телеграм-каналу Костянтина Риженка
Сам Риженко закликав людей у Чаплинці триматися і запевнив, що всі українці перебувають разом з ними. Наостанок він завершив свій допис національним гаслом – Слава Україні.
Як відзначатимуть День Незалежності в українських містах
- Через небезпеку пов'язану з російською агресією проти нашої держави у більшості міст скасували масштабні заходи. Так, у Запоріжжі, Києві та Полтаві не проводитимуть масовані святкування.
- Водночас у Києві все ж відбудеться цікава подія, яка показує міць та загартованість української нації. Зокрема, на головній вулиці української столиці пройде парад іржавої трофейної російської військової техніки.
- Також до Дня Незалежності підсвітили українські міста у наші національні кольори. На знімках можна побачити, як відомі будівлі та монументи нашої держави стали ще гарнішими, завдяки жовто-блакитному забарвленню.
- Втім багатьох українців хвилює, чи буде цього дня вихідний. Оскільки наразі в Україні триває воєнний стан, то всі свята, включно з Днем Незалежності є звичайними робочими днями.
- Варто зазначити, що російські загарбники попри свято продовжуватимуть свій терор проти України. Військовий експерт Роман Світан наголосив, що в ці святкові дні треба бути значно обачливішим.