Так, небайдужі громадяни нагадали окупантам, що селище – частина Україна. А самим окупантам у Чаплинці абсолютно не раді.

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У Чаплинці святкують День Незалежності

Журналіст зазначив, що у Чаплинці люди чекають на повернення України. Зокрема, це видно з того, що місцеві громадяни вирішили відзначити День Незалежності нашої держави.

На відео видно, як люди, що перебувають в окупації, встановили табличку, в кольорах нашого прапора, де написано "Чаплинка – Україна!".

У Чаплинці люди відзначили День Незалежності / Відео з телеграм-каналу Костянтина Риженка

Сам Риженко закликав людей у Чаплинці триматися і запевнив, що всі українці перебувають разом з ними. Наостанок він завершив свій допис національним гаслом – Слава Україні.

Як відзначатимуть День Незалежності в українських містах