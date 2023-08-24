Так, неравнодушные граждане напомнили оккупантам, что поселок – часть Украины. А самим оккупантам в Чаплинке совершенно не рады.
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В Чаплинке празднуют День Независимости
Журналист отметил, что в Чаплинке люди ждут возвращения Украины. В частности это видно из того, что местные граждане решили отметить День Независимости нашего государства.
На видео видно, как находящиеся в оккупации люди установили табличку, в цветах нашего флага, где написано "Чаплинка – Украина!".
В Чаплинке люди отметили День Независимости / Видео с телеграм-канала Константина Рыженко
Сам Рыженко призвал людей в Чаплинке держаться и заверил, что все украинцы находятся вместе с ними. Напоследок он завершил свое сообщение национальным лозунгом – Слава Украине.
Как отметят День Независимости в украинских городах
- Из-за опасности, связанной с российской агрессией против нашего государства в большинстве городов отменили масштабные меры. Да, в Запорожье, Киеве и Полтаве не будут проводить массированные празднования.
- В то же время, в Киеве все же состоится интересное событие, которое показывает мощь и закаленность украинской нации. В частности, на главной улице украинской столицы пройдет парад ржавой трофейной российской военной техники.
- Также ко Дню Независимости подсветили украинские города в наши национальные цвета. На снимках можно увидеть, как известные здания и монументы нашего государства стали еще красивее благодаря желто-голубой окраске.
- Впрочем, многих украинцев волнует, будет ли в этот день выходной. Поскольку сейчас в Украине продолжается военное положение, то все праздники, включая День Независимости, являются обычными рабочими днями.
- Стоит отметить, что российские захватчики, несмотря на праздник будут продолжать свой террор против Украины. Военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что в эти праздничные дни нужно быть более осмотрительными.