Так, неравнодушные граждане напомнили оккупантам, что поселок – часть Украины. А самим оккупантам в Чаплинке совершенно не рады.

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В Чаплинке празднуют День Независимости

Журналист отметил, что в Чаплинке люди ждут возвращения Украины. В частности это видно из того, что местные граждане решили отметить День Независимости нашего государства.

На видео видно, как находящиеся в оккупации люди установили табличку, в цветах нашего флага, где написано "Чаплинка – Украина!".

В Чаплинке люди отметили День Независимости / Видео с телеграм-канала Константина Рыженко

Сам Рыженко призвал людей в Чаплинке держаться и заверил, что все украинцы находятся вместе с ними. Напоследок он завершил свое сообщение национальным лозунгом – Слава Украине.

Как отметят День Независимости в украинских городах