Украинский флаг вчера, в День Флага 23 августа, взвился в Работино, неподалеку от Горловки и в оккупированном Крыму – на гору Шаан-Кая его занесли партизаны. Сегодня же, в День Независимости Украины, города наряжаются в патриотические одежды.

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Какие здания украсили

Пока это сделали в Киеве и Харькове.

"Родина-мать" всегда привлекает внимание всех киевлян и гостей столицы. Недавно она получила украинский трезубец вместо советского герба, поэтому теперь сине-желтые цвета удивительно символичны.

"Родина-мать" в патриотических одеяниях / Фото Яна Доброносова

Главный вход Киевского вокзала теперь встречает гостей словами о смелости быть Украиной.

Центральный вокзал / Фото "Бабеля"

Харьковский городской совет также предстал в новой одежде. Фото обнародовал Игорь Терехов со словами "Харьков – это Украина. Навсегда!" Следует сказать, что 23 августа, в День Государственного Флага, этот слобожанский город праздновал свой день рождения.

Здание Харьковского городского совета / Фото с канала Игоря Терехова

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Как будут праздновать День Независимости