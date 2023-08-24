Украинский флаг вчера, в День Флага 23 августа, взвился в Работино, неподалеку от Горловки и в оккупированном Крыму – на гору Шаан-Кая его занесли партизаны. Сегодня же, в День Независимости Украины, города наряжаются в патриотические одежды.
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Какие здания украсили
Пока это сделали в Киеве и Харькове.
"Родина-мать" всегда привлекает внимание всех киевлян и гостей столицы. Недавно она получила украинский трезубец вместо советского герба, поэтому теперь сине-желтые цвета удивительно символичны.
"Родина-мать" в патриотических одеяниях / Фото Яна Доброносова
Главный вход Киевского вокзала теперь встречает гостей словами о смелости быть Украиной.
Центральный вокзал / Фото "Бабеля"
Харьковский городской совет также предстал в новой одежде. Фото обнародовал Игорь Терехов со словами "Харьков – это Украина. Навсегда!" Следует сказать, что 23 августа, в День Государственного Флага, этот слобожанский город праздновал свой день рождения.
Здание Харьковского городского совета / Фото с канала Игоря Терехова
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Как будут праздновать День Независимости
- В этом году 24 августа не будет выходным, поскольку в Украине военное положение. Многие акции проведут украинцы за границей, а в столицу уже приезжают мировые лидеры.
- Массовых мероприятий в Киеве в День Независимости не будет из-за угрозы ракетных обстрелов. Впрочем, до 28 августа будет перекрыт Крещатик – там пройдет выставка образцов поврежденной вражеской техники.
- Есть фото российской техники, которая выставлена на Крещатике
- В ближайшие дни украинцам нужно быть особенно внимательными. Россияне вывели в море ракетоносец и может увеличить плотность огня, чтобы испортить нам День Независимости. Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан, добавив, что от окупантов следует ожидать ракетных и авиационных ударов.