Из Офиса Президента в КГГА направили письмо, в котором говорится, что на главной улице Украины на государственном уровне планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники. В связи с этим на неделю перекроют Крещатик, однако откроют движение по улице Богдана Хмельницкого от Крещатика до улицы Владимирской.

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Как будет курсировать транспорт во время перекрытия

С понедельника, 21 августа, и до 28 августа Крещатик будет перекрыт. Общественный транспорт будет курсировать с изменениями.

Движение автобусных маршрутов на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской будет организовано так:

автобусы маршрута №62 – от Ботанического сада до Крещатика по собственному маршруту, дальше – Богдана Хмельницкого – Владимирская – Владимирский проезд (в обратном направлении Большая Житомирская) – Михайловская – Крещатик, далее по собственному маршруту;

автобусы маршрута №114 – от железнодорожного вокзала "Центральный" до Крещатика по собственному маршруту, дальше – Богдана Хмельницкого – Владимирская – Владимирский проезд (в обратном направлении Большой Житомирской) – Михайловская – Крещатик, далее по собственному маршруту.

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Что известно об открытии улицы Богдана Хмельницкого

Движение по улице Богдана Хмельницкого от Крещатика до улицы Владимирской откроют в 23:30 19 августа. Раньше там нельзя было ездить из-за ремонта.

Как сообщают городские власти, на этом участке отремонтировали почти 9,3 тысячи квадратных метров гранитного мощения. Для удобства пешеходов на обновленном участке улицы обустроили дополнительный наземный переход у станции метро "Театральная". Этот и другие переходы вымостили из контрастной красно-белой брусчатки, которая служит вместо обычной разметки.

Все работы были выполнены в рамках эксплуатационного содержания. Дорожники ликвидировали многочисленные просадки и неровности покрытия.

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