З Офісу Президента до КМДА надіслали листа, в якому мовиться, що на головній вулиці України на державному рівні планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки. У зв'язку з цим на тиждень перекриють Хрещатик, утім, відкриють рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатику до вулиці Володимирської.

Дивіться також Проїзд у Києві планують підняти до 30 гривень: це вже буде після війни

Як курсуватиме транспорт під час перекриття

Із понеділка, 21 серпня, і до 28 серпня Хрещатик буде перекрито. Громадський транспорт курсуватиме зі змінами.

Рух автобусних маршрутів на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської буде організовано так:

автобуси маршруту № 62 – від Ботанічного саду до Хрещатика за власним маршрутом, далі – Богдана Хмельницького – Володимирська – Володимирський проїзд (у зворотньому напрямку вул. Велика Житомирська) – Михайлівська – Хрещатик, далі за власним маршрутом;

автобуси маршруту № 114 – від залізничного вокзалу "Центральний" до Хрещатика за власним маршрутом, далі – Богдана Хмельницького – Володимирська – Володимирський проїзд (у зворотньому напрямку Великої Житомирської) – Михайлівська – Хрещатик, далі за власним маршрутом.

Дивіться також У Кличка розповіли, коли почнеться розчистка та благоустрій озера Синє

Що відомо про відкриття вулиці Богдана Хмельницького

Рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатику до вулиці Володимирської відкриють о 23:30 19 серпня. Раніше там не можна було їздити, оскільки там тривав ремонт.

Як повідомляє міська влада, на цій ділянці відремонтували майже 9,3 тисячі квадратних метрів гранітного мощення. Для зручності пішоходів на оновленій ділянці вулиці облаштували додатковий наземний перехід біля станції метро "Театральна". Цей та інші переходи вимостили із контрастної червоно-білої бруківки, яка слугує замість звичайної розмітки.

Усі роботи виконали в рамках експлуатаційного утримання. Дорожники ліквідували численні просідання, колійність й інші нерівності покриття.

Дивіться також 200-річний будинок на Ярославській знесли незаконно – слідчі відкрили кримінальне провадження

Прогнози щодо обстрілів до Дня Незалежності