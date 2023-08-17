Однак задля цього потрібно буде збільшити плату за проїзд у громадського транспорті. На що чекати киянам, розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

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На потреби модернізації

За словами Кандибора, цінові нововведення необхідні для реалізації плану "екологізації" Києва. У КМДА подумують над заміною маршруток комунальним транспортом. Розпочати хочуть з тролейбусів з автономним ходом.

Цей транспорт не потребує багато коштів для будівництва контактної мережі, а також є набагато екологічнішим, зазначає Кандибор.

У КМДА розраховують з'єднати тролейбусом лівий і правий берег Києва, де розрив між маршрутами становить 11 кілометрів. А потім у такий спосіб планують запустити маршрути з Києва до містечок області.

Посадовець вважає, що для того, аби пересадити Київ на автономні тролейбуси необхідно спочатку підняти тариф з 8 до 30 гривень, а потім замінити усі приватні маршрути.

До завершення воєнного стану підвищення не буде

Заява представника КМДА викликала чималий резонанс у суспільстві. Тому чиновник поспішив заспокоїти. Він пояснив, що у коментарі медіа мав на увазі післявоєнний розвиток міста.

Не піднімати ціну на проїзд – чітка позиція мера міста і моя також,

– наголосив директор департаменту.

Він зазначив, що підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті до завершення воєнного стану не буде.

Дерусифікація вулиць Києва триває

У столиці продовжують перейменовувати назви вулиць, які відсилають до імперських наративів та радянської спадщини. Так, нещодавно у Києві змінили назви 14 об'єктам. Зокрема, вулицю Челюскінців змінили на вулицю Героїв Зміїного, парк імені Пушкіна – парк імені Івана Багряного, сквер імені Валерія Чкалова – сквер Літературний, вулицю Маяковського – вулицю Тараса Коваля.