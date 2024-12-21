Це коментарі 24 Каналу підтвердив речник ДСНС Києва Павло Петров.

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Задимлення в "Реберні" біля станції метро Арсенальна: що відомо

У суботу близько 16 години у Києві сталося задимлення в "Реберні" біля станції метро Арсенальна. У мережі писали про нібито пожежу. У небо здійнявся стовп диму.

Задимлення у київській "Реберні": дивіться відео

На місце прибули поліцейські та ДСНС. Рятувальники провели обстеження.

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Задимлення у київській "Реберні" / Фото Ірини Вихрущ, 24 Канал

Втім, загоряння немає. Сталося задимлення.

Там дим від мангала. Ніякої пожежі немає,

– наголосив Павло Петров.

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У Реберні сталося задимлення: дивіться відео