Повідомлення про пожежу на вулиці Лейпцизькій, де розташований гуртожиток, надійшло о 09:02, передає 24 Канал з посиланням на Головне управління ДСНС.

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Які наслідки пожежі

За даними ДСНС, пожежа сталася в одній із кімнат гуртожитку на третьому поверсі. Причину загоряння встановлюють правоохоронні органи.

Пожежа в гуртожитку: фото ДСНС

Загоряння ліквідували о 09:35 на площі 5 квадратних метрів. У ході гасіння, з верхніх поверхів на свіже повітря виведено 11 осіб,

– кажуть в ДСНС.

У мережі пишуть, що мова йде про гуртожиток КНУТД. Проте в коментарі РБК-Україна керівник пресцентру ДСНС Києва відмовився стверджувати, що пожежа сталася саме в цій будівлі та сказав, що вона відбулася за адресою Лейпцизька, 16.

Водночас за картами Google, саме за цією адресою знаходиться гуртожиток Київського національного університету технологій та дизайну.

Раніше в Харкові загорівся гуртожиток біотехнологічного університету. Рятувальникам вдалося евакуювати 10 людей.