У ДСНС повідомили, що пожежа сталася близько 5 ранку в п'ятиповерховому гуртожитку Державного біотехнологічного університету в Київському районі Харкова.

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Через задимлення людей евакуювали

Зазначають, що вогонь охопив кімнату на четвертому поверсі. Через сильне задимлення верхніх поверхів вогнеборці евакуювали 10 мешканців сходами.



Займання сталось на 4 поверсі будівлі / Фото ДСНС



Рятувальники оперативно ліквідували займання / Фото ДСНС

"Горіла кімната на четвертому поверсі. Площа пожежі склала 20 квадратних метра. Через сильне задимлення верхніх поверхів вогнеборцям довелось евакуйовувати сходами десятьох мешканців гуртожитку", – йдеться у повідомленні.



Рятувальники евакуювали жителів гуртожитка / Фото ДСНС

Крім того, за допомогою пожежної автодрабини було врятовано ще двох людей.

Пожежу було ліквідовано о 07:00. На місці події працювали психологи ДСНС.



Пожежу оперативно ліквідували / Фото ДСНС

Нагадаємо, у Вишневому у Київській області 18 липня сталась масштабна пожежа. Вогонь бачило усе місто, а у небо піднявся великий стовп чорного диму. Крім того, того дня пожежа спалахнула в супермаркеті "Сільпо" в Дарницькому районі Києва.