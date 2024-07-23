Густий дим та заграву видно у різних районах міста. Окрім того, територія може бути забрудненою вибухонебезпечними предметами, через що є загроза детонації.

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У Миколаєві масштабна пожежа

У Миколаєві 23 липня сталася масштабна пожежа. Так, на відкритій території горить суха трава, а орієнтовна площа пожежі сягає близько 30 гектарів.

Як наголошують рятувальники, процес гасіння дуже ускладнений. По-перше, до осередків горіння ускладнено можливість під'їзду через високу рослинність.

По-друге, територія потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами, а тому рятувальники не можуть вільно переміщуватися, адже є загроза детонації.

У Миколаєві пожежа охопила близько 30 гектарів / Фото ДСНС Миколаївщини

Рятувальники запевняють, що наразі ситуація контрольована. За допомогою безпілотників ведеться моніторинг ситуації з повітря.

У ДСНС наголосили, що загрози житловому сектору немає.

Пожежа у Миколаєві: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

У коментарі місцевому ЗМІ "НикВести" пресофіцер головного управління ДСНС України у Миколаївській області Артем Вагін повідомив, що причини пожежі будуть відомі після її ліквідації. Однак, ймовірно, загоряння сталося через підпал або необережне поводження з вогнем.