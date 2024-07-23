Густой дым и зарево видно в разных районах города. Кроме того, территория может быть загрязненной взрывоопасными предметами, из-за чего есть угроза детонации.

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В Николаеве масштабный пожар

В Николаеве 23 июля произошел масштабный пожар. Так, на открытой территории горит сухая трава, а ориентировочная площадь пожара достигает около 30 гектаров.

Как отмечают спасатели, процесс тушения очень сложный. Во-первых, к очагам горения затруднена возможность подъезда из-за высокой растительности.

Во-вторых, территория потенциально загрязнена взрывоопасными предметами, а потому спасатели не могут свободно перемещаться, ведь есть угроза детонации.

В Николаеве пожар охватил около 30 гектаров / Фото ГСЧС Николаевской области

Спасатели уверяют, что сейчас ситуация контролируется. С помощью беспилотников ведется мониторинг ситуации с воздуха.

В ГСЧС отметили, что угрозы жилому сектору нет.

Пожар в Николаеве: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

В комментарии местному СМИ "НикВести" пресс-офицер главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Артем Вагин сообщил, что причины пожара будут известны после его ликвидации. Однако, вероятно, возгорание случилось из-за поджога или неосторожного обращения с огнем.