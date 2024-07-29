В ГСЧС сообщили, что пожар произошел около 5 утра в пятиэтажном общежитии Государственного биотехнологического университета в Киевском районе Харькова.

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Из-за задымления людей эвакуировали

Отмечают, что огонь охватил комнату на четвертом этаже. Из-за сильного задымления верхних этажей пожарные эвакуировали 10 жителей по лестнице.



Возгорание произошло на 4 этаже здания / Фото ГСЧС



Спасатели оперативно ликвидировали возгорание / Фото ГСЧС

"Горела комната на четвертом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метра. Из-за сильного задымления верхних этажей пожарным пришлось эвакуировать по лестнице десять жителей общежития", – говорится в сообщении.



Спасатели эвакуировали жителей общежития / Фото ГСЧС

Кроме того, с помощью пожарной автолестницы были спасены еще два человека.

Пожар был ликвидирован в 07:00. На месте происшествия работали психологи ГСЧС.



Пожар оперативно ликвидировали / Фото ГСЧС

Напомним, в Вишневом в Киевской области 18 июля произошел масштабный пожар. Огонь видел весь город, а в небо поднялся большой столб черного дыма. Кроме того, в тот день пожар вспыхнул в супермаркете "Сильпо" в Дарницком районе Киева.