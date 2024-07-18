Сейчас огонь уже удалось потушить спасателям. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

К теме В Киеве в бизнес-центре возник пожар: есть пострадавшие

Что известно о пожаре в Вишневом

В местных телеграм-каналах писали, что около 8 утра вспыхнул пожар в Вишневом на улице Василия Стуса. По предварительным данным, возгорание произошло на СТО.

В Вишневом в Киеве был пожар: смотрите видео

В сети также писали, что на место происшествия уже прибыли пожарные, которые начали тушить огонь. О причинах пожара пока ничего не известно.

СТО пылало в Киевской области: смотрите видео

В комментарии 24 Канала пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан рассказала, что по состоянию на 10 часов возгорание уже было ликвидировано.

Пожар сейчас уже ликвидирован. Для тушения огня привлекли 7 единиц техники, 32 единицы личного состава. Площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Пострадавших в результате возгорания нет,

– отметила она.

Пожар в Киевской области потушили пожар на СТО: смотрите видео

К слову, ранее в Киеве произошел пожар в жилом комплексе "Республика" в Голосеевском районе. Там произошло возгорание утеплителя с распространением пламени на веранду многоэтажки на площади 70 квадратных метров. Огонь в конце концов удалось укротить спасателям.