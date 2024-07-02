На месте уже работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших на месте происшествия – нет.

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Что сказали в ГСЧС о пожаре в ЖК "Республика"

В ГСЧС рассказали, что 2 июля в 21:38 в службу поступило сообщение о пожаре на бульваре Тадея Рыльского.

Произошло возгорание утеплителя с распространением пламени на веранду многоэтажки на площади 70 квадратных метров. Ликвидация продолжается,

– отметили спасатели.

В ЖК "Республика" был пожар / Фото ГСЧС

В ГСЧС также рассказали, что на месте работает 38 пожарных и 8 единиц пожарно-спасательной техники.

Спасатели также отметили, что уже в 23:03 пожар был полностью ликвидирован. О пострадавших сообщений так и не поступало.

Пожарные ликвидировали пожар в ЖК "Республика" / Фото ГСЧС

Что известно о пожаре в ЖК "Республика" в Киеве

О возгорании в жилом комплексе "Республика", что в Голосеевском районе украинской столицы, стало известно сначала из местных телеграм-канале. В сети сразу опубликовали видео с возгоранием, которое видели жители соседних к комплексу домов.

В ЖК "Республика" видели пожар: смотрите видео

Местные жители писали, что это последствия взрыва генератора или аккумулятор зарядной станции на террасе дома. Однако пока эту информацию не подтвердили спасатели.

Каким был пожар в ЖК "Республика" / Фото из местных телеграм-каналов

В сети также писали, что на месте происшествия уже находятся спасатели, которые залили полностью верхние этажи ЖК. Сам пожар, по данным очевидцев, уже практически полностью удалось потушить.

На месте происшествия уже работают пожарные: смотрите видео