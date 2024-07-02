На місці вже працюють пожежники. За попередніми даними, постраждалих на місці події – немає.

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Що сказали в ДСНС про пожежу в ЖК "Республіка"

У ДСНС розповіли, що 2 липня о 21:38 до служби надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Тадея Рильського.

Сталось загоряння утеплювача з розповсюдженням полум'я на веранду багатоповерхівки на площі 70 квадратних метрів. Ліквідація триває,

– зазначили рятувальники.

У ЖК "Республіка" була пожежа / Фото ДСНС

У ДСНС також розповіли, що на місці працює 38 вогнеборців та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Рятувальники також зазначили, що вже о 23:03 пожежу було повністю ліквідовано. Про постраждалих повідомлень так і не надходило.

Пожежники ліквідували пожежу у ЖК "Республіка" / Фото ДСНС

Що відомо про пожежу в ЖК "Республіка" в Києві

Про займання у житловому комплексі "Республіка", що в Голосіївському районі української столиці, стало відомо спочатку з місцевих телеграм-каналі. У мережі одразу опублікували відео з займанням, яке бачили жителі сусідніх до комплексу будинків.

У ЖК "Республіка" бачили пожежу: дивіться відео

Місцеві жителі писали, що це наслідки вибуху генератора або акумулятор зарядної станції на терасі будинку. Однак поки що цю інформацію не підтвердили рятувальники.

Якою була пожежа у ЖК "Республіка" / Фото з місцевих телеграм-каналів

У мережі також писали, що на місці події вже перебувають рятувальники, які залили повністю верхні поверхи ЖК. Саму пожежу, за даними очевидців, вже практично повністю вдалося загасити.

На місці події вже працюють пожежники: дивіться відео