Наразі вогонь вже вдалося загасити рятувальникам. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.
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Що відомо про пожежу у Вишневому
У місцевих телеграм-каналах писали, що близько 8 ранку спалахнула пожежа у Вишневому на вулиці Василя Стуса. За попередніми даними, займання сталося на СТО.
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У мережі також писали, що на місце події вже прибули пожежники, які почали гасити вогонь. Про причини пожежі поки що нічого не відомо.
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У коментарі 24 Каналу речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан розповіла, що станом на 10 годину займання вже було ліквідовано.
Пожежу наразі вже ліквідовано. Для гасіння вогню залучили 7 одиниць техніки, 32 одиниці особового складу. Площа пожежі становила 150 метрів квадратних. Постраждалих внаслідок займання немає,
– зазначила вона.
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До слова, раніше у Києві сталася пожежа у житловому комплексі "Республіка" у Голосіївському районі. Там сталось загоряння утеплювача з розповсюдженням полум'я на веранду багатоповерхівки на площі 70 квадратних метрів. Вогонь зрештою вдалося приборкати рятувальникам.