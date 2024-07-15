Известно, что,к сожалению, есть пострадавшие. В КГГА рассказали детали инцидента.

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В киевском бизнес-центре произошел пожар

В столичных телеграмм-каналах сообщали, что около 18:30 возник пожар на одном из этажей в БЦ "Карнеги Центр", что на Кловском спуске, 7а.

В КГГА отметили, что пожар произошел в бизнес-центре в Печерском районе. Там подчеркнули, что спасатели обнаружили двух пострадавших. Известно, что им медицинские работники оказали помощь на месте.

К счастью, пожарным удалось ликвидировали пожар.

В КГГА указали, что по предварительной информации возгорание произошло в электрощитовой 17-ти этажного здания бизнес-центра.

Пожар в бизнес-центре Киева: смотрите видео