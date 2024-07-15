Известно, что,к сожалению, есть пострадавшие. В КГГА рассказали детали инцидента.
Смотрите также В Одессе – масштабный пожар, есть угроза переброски огня на частный сектор
В киевском бизнес-центре произошел пожар
В столичных телеграмм-каналах сообщали, что около 18:30 возник пожар на одном из этажей в БЦ "Карнеги Центр", что на Кловском спуске, 7а.
В КГГА отметили, что пожар произошел в бизнес-центре в Печерском районе. Там подчеркнули, что спасатели обнаружили двух пострадавших. Известно, что им медицинские работники оказали помощь на месте.
К счастью, пожарным удалось ликвидировали пожар.
В КГГА указали, что по предварительной информации возгорание произошло в электрощитовой 17-ти этажного здания бизнес-центра.
Пожар в бизнес-центре Киева: смотрите видео