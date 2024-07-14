На месте происшествия уже работают необходимые службы, которые пытаются ликвидировать огонь. О пострадавших в результате возгорания пока информации нет.

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Что известно о пожаре в Одессе

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в своем телеграм-канале написал, что крупный пожар случился в Пересыпском районе города.



Пожар в Одессе 14 июля / Фото из телеграм-канала Геннадия Труханова

Горит сухая трава на площади 1,5 гектара, существует угроза переброски на частный сектор,

– отметил Труханов.



Пожар в Одессе может перекинуться на частные дома / Фото из телеграм-канала Геннадия Труханова

Мэр Одессы подчеркнул, что вместе с ГСЧС на месте происшествия работают одесские муниципальные спасатели и коммунальные предприятия. Подробности возгорания Труханов обещал предоставить позже.

К слову, в Укргидрометцентре предупреждали, что с 14 по 17 июля в большинстве областей Украины, в том числе и Одесской, будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это означает, что существует высокая угроза возгорания на открытой местности, поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, пользуясь огнем на природе.

Более того, в Минэнерго сообщили, что из-за жары в западном регионе возникали пожары на энергетических объектах.