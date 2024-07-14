Также в Минэнерго призвали людей экономить свет. Ведь это поможет энергетикам удерживать энергосистему более стабильной.
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Какая ситуация в энергосистеме во время жары
Из-за значительной жары в западном регионе возникали пожары на энергетических объектах. В течение всех суток применяются ограничения потребителей,
– заявили в Минэнерго.
Там вспомнили, что главная причина отключения света – атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак.
Какая ситуация в энергетике / инфографика Минэнерго
В министерстве заявили, что свет не будут выключать:
- на предприятиях критической инфраструктуры,
- на предприятиях, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.
Кстати, течение 14 июля в Украине действуют круглосуточные графики отключения света.