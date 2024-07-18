Об огне люди сообщили ориентировочно в 21:27 18 июля. В телеграмм-каналах отмечали, что пожар вспыхнул в районе улицы Здолбуновской, что в жилом массиве Позняки, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Киеве

В Дарницком районе возник пожар в помещении супермаркета. Все аварийно-спасательные службы и "скорая" на месте, проводится эвакуация посетителей и персонала,

– сообщили в городской администрации по состоянию на 21:52 18 июля.

По предварительным данным властей, огонь вспыхнул в электрощитовой.

Посетители сообщали в телеграмм-каналах, что сначала слышали громкий звук якобы взрыва, а потом вспыхнул пожар.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в комментарии Суспильному сообщила, что пожар вспыхнул в помещении супермаркета "Сильпо". По данным спасателей:

пожар возник в части отдельного здания;

по предварительным данным, в помещении магазина произошло короткое замыкание электросети;

окончательная причина будет известна после ликвидации огня и проведения нужных экспертиз;

по состоянию на 21:59 – данных о раненых не было.

В Киеве вечером 18 июля вспыхнул супермаркет

Пожар в Киеве: смотрите видео

Пожар в столице вечером 18 июля: смотрите видео

Из-за пожара в супермаркете спасатели эвакуировали людей: кадры из города

Впоследствии спасатели Киева заявили, что получили сообщение о пожаре ориентировочно в 21:13 18 июля. Огонь вспыхнул в магазине на улице Здолбуновской.

По состоянию на 22:11 18 июля работники ГСЧС ликвидировали пожар. Там работали 50 спасателей и 14 спасательной техники.

Кстати, в Вишневом Киевской области утром 18 июля вспыхнуло СТО. В ГСЧС объясняли, что горело двухэтажное здание станции технического обслуживания на улице Василия Стуса.