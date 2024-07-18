Про вогонь люди повідомили орієнтовно о 21:27 18 липня. У телеграм-каналах зазначали, що пожежа спалахнула в районі вулиці Здолбунівської, що у житловому масиві Позняки, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу в Києві

У Дарницькому районі виникла пожежа в приміщенні супермаркету. Всі аварійно-рятувальні служби та "швидка" на місці, проводиться евакуація відвідувачів та персоналу,

– повідомили у міській адміністрації станом на 21:52 18 липня.

За попередніми даними влади, вогонь спалахнув в електрощитовій.

Відвідувачі повідомляли у телеграм-каналах, що спочатку чули гучний звук нібито вибуху, а потім спалахнула пожежа.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у коментарі Суспільному повідомила, що пожежа спалахнула у приміщенні супермаркету "Сільпо". За даними рятувальників:

пожежа виникла в частині окремої будівлі;

за попередніми даними, у приміщенні магазину сталося коротке замкнення електромережі;

остаточна причина буде відома після ліквідації вогню і проведення потрібних експертиз;

станом на 21:59 – даних про поранених не було.

У Києві ввечері 18 липня спалахнув супермаркет

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Пожежа в столиці ввечері 18 липня: дивіться відео

Через пожежу в супермаркеті рятувальники евакуйовували людей: кадри з міста

Згодом рятувальники Києва заявили, що отримали повідомлення про пожежу орієнтовно о 21:13 18 липня. Вогонь спалахнув у магазині на вулиці Здолбунівській.

Станом на 22:11 18 липня працівники ДСНС ліквідовували пожежу. Там працювали 50 рятувальників та 14 рятувальної техніки.

До речі, у Вишневому Київської області вранці 18 липня спалахнуло СТО. У ДСНС пояснювали, що горіла двоповерхова будівля станції технічного обслуговування на вулиці Василя Стуса.