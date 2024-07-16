Пожежу вже загасили. Аварію планують усунути упродовж години.

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Аварійне відключення в Івано-Франківську

У "Прикарпаттяобленерго" заявили, що на одній з підстанцій загорілася кінцева муфта в комірці. Це сталося внаслідок високої температури протягом тривалого періоду.

Пожежу вже погасили. Бригади центральних служб відправлені на відновлення електропостачання. Передбачається, що аварію буде усунуто протягом години часу, після чого франківці знову будуть зі світлом,

– наголосили в обленерго о 19:28.

Також підкреслили, якщо ви проживаєте в центрі міста, відсутня електроенергія, хоча графіки погодинних відключень, зараз не застосовуються, ймовірно, сталося аварійне знеструмлення.

Дізнатися точну причину і період вимкнення можна:

на стартовій сторінці сайту під кнопкою "Вимкнення". Необхідно ввести свою адресу або номер особового рахунку.

У меню вайбер-боту обленерго за номером особового рахунку. Кнопки "Відсутнє світло" – "Перевірка активних вимкнень за адресою".

О 20:48 стало відомо, що аварію на підстанції ліквідували.